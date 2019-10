EN DIRECT - Islande-France : suivez notre soirée spéciale jusqu’à 23h

LIVE

Gare aux "Vikings". L’équipe de France peut se rapprocher de la qualification pour l’Euro 2020, mais elle devra pour cela bien négocier son déplacement en Islande, toujours redoutable chez elle. Avec 15 points, les champions du monde sont actuellement co-leaders de leur groupe, à égalité avec la Turquie, et trois unités devant les Islandais. Une victoire vendredi soir, comme lors du match aller (4-0), pourrait donc grandement faciliter la tâche de Didier Deschamps et de ses hommes, avant un choc bouillant contre la Turquie lundi au Stade de France.

La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 avec les commentaires de Cyrille de la Morinerie et Jean-François Pérès. Avant cela, Lionel Rosso prendra l’antenne dès 20 heures pour vous faire vivre l’événement. Il sera accompagné en studio de nos consultants Guy Roux et Alain Roche, ainsi que les journalistes Grégory Schneider et Javier Prieto-Santos.

