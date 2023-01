«Elle a vu mes qualités» : Mahiedine Mekhissi dévoile la personne qui l'a plongé dans l'athlétisme

Triple médaillé olympique du 3000 m steeple, double médaillé aux Mondiaux et cinq fois champion d'Europe, Mahiedine Mekhissi-Benabbad a pris sa retraite sportive à l'âge de 37 ans en début d'année 2023. Une décision difficile pour celui que rien ne prédestinait à devenir coureur de renommée mondiale. Au micro de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'ancien champion a raconté ce qui l'a fait basculer dans ce sport durant son enfance.

Issu d'une famille nombreuse et peu aisée, Mahiedine Mekhissi-Benabbad surclasse ses camarades dès l'école primaire. Des qualités que remarque très rapidement sa maîtresse de CE1 qui décide alors de l'emmener dans un club. "J'ai commence à l'école primaire. C'est ma maîtresse d'école qui m'a fait découvrir l'athlé. Elle a vu que j'avais des qualités exceptionnelles", a expliqué le fondeur.

"Une porte de sortie"

Celui qui s'est construit l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de l'athlétisme en France a avoué ne pas avoir forcément voulu pratiquer cette discipline lorsqu'il était petit. "J'ai pas forcément choisi ce sport, c'est tombé comme ça. C'est plus l'athlé qui m'a choisi", a-t-il raconté avec recul dans Europe 1 Sport.

Mais petit à petit, s'installe entre Mahiedine Mekhissi et l'athlétisme un lien qui ne les séparera plus. "Petit je ne me suis pas dit :"Je vais être champion du monde olympique". Pour moi c'était une porte de sortie pour sortir de mon quartier. C'était une porte qui s'ouvrait pour réussir dans la vie et je l'ai saisie. Et après je suis tombé dedans. J'ai aimé courir, j'ai aimé l'athlé", a dévoilé avec nostalgie l'ancien champion d'Europe.