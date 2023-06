Éliminatoires de l'Euro 2024 : la France doit s'imposer contre la Grèce pour le dernier match de la saison

L'équipe de France de football affronte la Grèce, ce lundi 19 juin, au Stade de France, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de l'Euro-2024. Ce match, le dernier de la saison, se jouera à guichets fermés. Les Bleus vont devoir éviter de nombreux pièges, contre la Grèce, avant de goûter à des vacances bien méritées.

Un match piège

Le premier piège sera tout simplement la fatigue mentale et physique. Les Bleus ont joué dix mois quasiment sans s'arrêter, avec une Coupe du monde en plein hiver. Certains ont disputé plus de 60 matches depuis août dernier et avouent, en privé, qu'ils commencent à tirer la langue. À l'inverse, il y a Antoine Griezmann, boulimique d'entraînements et de matches. "Il faudra me sortir de la sélection. J'aime trop la sélection. J'aime trop l'équipe de France, même si j'ai mal quelque part. Je veux faire l'entraînement. Je veux être avec mes coéquipiers, j'ai les jambes pour courir et jouer des matches encore et encore", a déclaré le joueur de l'Atletico Madrid.

Une équipe de Grèce en pleine forme

Les Bleus et les 80.000 spectateurs du Stade de France auront bien besoin d'un Griezmann en pleine forme, autour du capitaine Kylian Mbappé. L'adversaire sera plus redoutable que Gibraltar. Sous la houlette de l'Uruguayen Gustavo Poyet, ancien entraîneur de Bordeaux, la Grèce vient de battre l'Irlande. Elle est deuxième du groupe et possède un excellent gardien et deux attaquants qui brillent aux Pays-Bas. La pelouse sera aussi un facteur déterminant lors de cette rencontre. Son état interroge après la finale du Top 14 de rugby disputée ce samedi 17 juin. Ce dernier match de la saison est tout sauf une dernière journée de loisirs.