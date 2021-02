Droits TV du foot : "Canal+ est là pour aider les clubs", affirme Gérald-Brice Viret

INTERVIEW

Le football français vit une semaine décisive, après des mois de crise : en ce début du mois de février, la Ligue de football professionnel va en effet réattribuer la diffusion de ses compétitions, notamment la Ligue 1, après le fiasco de Mediapro. Canal+ pourrait répondre lundi matin à l'appel d'offres lancé par la LFP. Sans confirmer cette participation, Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe, a martelé sur Europe 1 que la chaîne était "très attachée à la Ligue 1".

"Donner le juste prix"

Canal+, qui conteste la légalité de cet appel d'offres devant le tribunal de commerce de Paris, affirme en tout cas être "là pour aider" les clubs. Le groupe récuse l'idée qu'il souhaite donner le moins d'argent possible aux acteurs du championnat de France, déjà touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. "On veut donner le juste prix", a rappelé Gérald-Brice Viret. "On est là pour aider les clubs, même à se réformer s'il le fallait. Tout le monde a besoin de se réformer. On est là en soutien et on est là aussi pour défendre notre position. Nous aussi, on est une entreprise française, même si on est présent dans 40 pays dans le monde. On est là aussi pour justifier chaque dépense auprès de notre actionnaire."

" Franchement, ce serait idéal de s'entendre "

S'il exclut donc un sauvetage du football français par Canal+, le dirigeant a insisté sur que "l'objectif, c'est de trouver le bon prix" avec la LFP. "Franchement, ça serait idéal de s'entendre", a-t-il indiqué, tout en mentionnant les bons rapports entre la chaîne cryptée et la nouvelle gouvernance du football professionnel. "On a confiance dans les dirigeants de la LFP et son président, Vincent Labrune."

La TVA, sujet "aucunement lié" aux droits TV

Concrètement, la LFP va réattribuer les droits TV de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2, que détenait jusqu'à présent Téléfoot, via le groupe Mediapro. Autour du président de la LFP Vincent Labrune, Jean-Michel Aulas (Lyon), Jacques-Henri Eyraud (Marseille), Jean-Pierre Caillot (Reims), Christian Leca (Ajaccio/L2) et Philippe Piat (syndicat UNFP) formeront un comité de pilotage chargé d'étudier les offres dans l'après-midi. Si les offres dépassent les prix de réserve fixés par la Ligue - et que les candidats offrent suffisamment de garanties -, les lots (quatre pour la L1, deux pour la L2) seront attribués et les heureux élus prendront le relais de Téléfoot dès le 5 février.

Sur Europe 1, Gérald-Brice Viret a aussi balayé l'idée que Canal+ se montrait réticent à se positionner dans cet appel d'offres en raison de deux autres sujets : l'augmentation attendue de la TVA appliquée au groupe et l'assouplissement de la chronologie des médias demandé par la chaîne cryptée. "Les sujets ne sont aucunement liés", a souligné le dirigeant, évoquant des discussions "serrées" mais "sereines" avec Bercy sur ces questions très sensibles.