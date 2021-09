Djokovic en finale de l'US Open : "Un moment historique et très excitant", pour Cédric Pioline

INTERVIEW

Il n'est plus qu'à un match de la consécration ultime. En battant Alexandre Zverev en demi-finale, Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour la finale de l'US Open de tennis. Opposé au Russe Daniil Medvedev, dimanche, le Serbe n°1 mondial aura donc l'occasion de remporter un 21e tournoi du Grand Chelem et de dépasser ainsi Roger Federer et Rafael Nadal, qui comptent chacun 20 titres majeurs. Par la même l'occasion, il pourrait être le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à effectuer un Grand Chelem sur l'année (en remportant la même année l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, et l'US Open). Cette finale pourrait donc entrer dans la légende, et l'ancien joueur Cédric Pioline, consultant d'Europe 1, prévoit "un moment historique et très excitant".

"Le match où il aura le plus de pression"

En cas de victoire, Novak Djokovic "va être seul sur le toit du monde du tennis", prévient Cédric Pioline, qui met toutefois en garde contre le risque pour le Serbe d'être submergé par l'importance de l'enjeu. "De toute sa carrière, c'est probablement le match où il aura le plus de pression", dit-il, décrivant cette dernière comme devant être "à la limite du supportable".

Suivez la finale de Djokovic en direct sur Europe 1. Alors que Novak Djokovic va tenter dimanche de décrocher son 21e Grand Chelem et ainsi dépasser Nadal et Federer, Europe 1 vous propose de suivre cette finale potentiellement historique lors d'une soirée spéciale. Le match sera commenté en direct sur notre antenne dès 22 heures, et nos journalistes seront présent à New York, mais aussi à Belgrade, en Serbie.

Pour Djokovic, "la difficulté va être de rester centré sur l'instant, sur le présent", estime Cédric Pioline, d'autant plus que l'US Open est sans doute le Grand Chelem où "l'ambiance est la plus électrique". Et face à lui, rappelle-t-il, c'est un adversaire de taille qui se présente en la personne de Medvedev. "C'est un sacré client, même s'il n'a jamais gagné en Grand Chelem", vante l'ancien tennisman. Mais face au n°2 mondial, Djokovic sera tout de même le grand favori.