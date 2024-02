Didier Drogba à Conakry le 27 février avec le Variétés Club de France

Le Variétés Club de France organise en collaboration avec l’Ambassade de France en Guinée et les autorités locales un un match de gala solidaire au profit des enfants atteints d’albinisme le 26 et 27 février à Conakry. Une nouvelle action solidaire d’envergure du Variétés Club de France dans le but de récolter des fonds et du matériel de protection solaire.

La délégation du Variétés sera composée de Didier Drogba, Robert Pirès, El-Hadji Diouf, Samir Nasri, Karembeu, Jessica Houara, Giresse, Rocheteau ou encore Wilfrid Mbappé. L’adversaire du VCF, les anciennes gloires guinéennes, seront notamment emmenées par Feindouno et Mansaré.

En parallèle de ce match, des ateliers pédagogiques sur des thématiques avec les personnalités sont prévus :

- Visite d’une école et rencontre avec les enfants atteints d’albinisme

- Échanges et partage de compétences avec des jeunes journalistes et étudiants Guinéens

- Promotion du football féminin et de la place de la Femme dans la société

- Session de football de proximité avec les enfants et éducateurs de quartier

Le Variétés Club de France de Jacques Vendroux fondé en 1971 a disputé près de 2.500 matchs dans le France et le monde au profit de causes fortes.