Didier Deschamps sur la Légion d'honneur : "Est-ce qu'on la mérite, par rapport à d'autres ?"

Les 23 footballeurs français champions du monde en 2018 seront faits chevaliers de la Légion d'honneur, mardi après-midi, à l'occasion d'une cérémonie à l'Élysée. Pour Didier Deschamps, rien de nouveau. Le sélectionneur tricolore avait déjà reçu la Légion d'honneur après le titre mondial des Bleus en 1998. Il passera donc, cette fois-ci, du rang de chevalier à officier. "C'est un privilège", a-t-il reconnu.

Le capitaine des champions du monde 98 a toutefois tenu à nuancer avec une once d'humilité : "Je l'avais dit la première fois il y a un peu plus de 20 ans quand ça m'était arrivé : est-ce que, sincèrement, par rapport à ce qu'on fait dans le football et dans le sport, on la mérite, par rapport à d'autres personnes qui font tellement de choses importantes comme sauver des vies ?"

"Je ne veux pas dire que nous ne la méritons pas"

"Je ne veux pas dire que nous ne la méritons pas", a-t-il précisé, en soulignant son "honneur" d'être "reçu à l'Élysée par le président Macron". "On aura ce privilège de vivre ça avec nos familles et nos proches", s'est également réjoui Didier Deschamps.