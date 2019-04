"Désolé pour ça" : Choupo-Moting regrette son action lors du PSG-Strasbourg

"Ça va très vite" : l'attaquant du Paris SG Eric-Maxim Choupo-Moting, auteur d'un invraisemblable geste qui a empêché son coéquipier de marquer le but du titre en Ligue 1 face à Strasbourg dimanche, s'est dit "désolé" au moment de décrypter son action.

Un ballon parisien stoppé du pied. Lancé dans la surface strasbourgeoise alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 lors du match qui aurait pu permettre au PSG d'être sacré champion de France, Christopher Nkunku réalise un subtil ballon piqué qui prend le chemin des filets à la 28ème minute de jeu. Mais Choupo-Moting, qui a suivi l'action, stoppe le ballon du pied gauche sur la ligne de but et dans une cage vide...

"Je pensais qu'il allait me faire la passe." Une action largement raillée sur les réseaux sociaux que le Camerounais a tenté d'expliquer à l'issue du match (2-2) au micro de Canal+ : "en fait, au début, je pensais qu'il allait me (faire) la passe, il a tiré et moi, je pensais que le défenseur allait peut-être prendre le ballon", a commenté l'auteur du premier but du match.

"Dommage". "Après, j'ai hésité (à) prendre le ballon, mais je me suis demandé peut-être que je suis hors-jeu et ça va très vite. Je touche le ballon, ça va sur le poteau et, bon, c'est très dommage parce que le ballon entrait normalement", a poursuivi la doublure d'Edinson Cavani, blessé. "Désolé pour ça", a-t-il conclu.