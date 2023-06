Des joueuses de l'équipe de France de basket 3x3 vont disputer le match «le plus haut d'Europe»

Alors que l'Eurobasket féminin vient tout juste de s'achever - sur la troisième marche du podium pour les Tricolores - plusieurs membres de l'équipe de France de basket 3x3 s'apprêtent elles aussi à mettre leur organisme à rude épreuve. Myriam Djekoundadé, Coline Franchelin, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin, Marie Mané et Marie-Eve Paget prendront ce mardi la direction des Pyrénées pour disputer le match de basket "le plus haut d'Europe".

Concrètement, il s'agira d'un match d'exhibition en 3x3 au Pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées. Le site, qui s'élève à 2.877 mètres d'altitude, mettra au défi les six internationales qui devront s'attendre à des conditions de jeu particulièrement rudes en raison du manque d'oxygène. "À un an des Jeux olympiques, cet évènement permettra aux Bleues d’aller une nouvelle fois à la rencontre de leur public après Clermont-Ferrand et Orléans", indique la Fédération française de basketball dans un communiqué.

Championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre

Sous la houlette de leur sélectionneur, Yann Julien, les six joueuses s'affronteront pendant 30 minutes à partir de 15h30. "Les joueuses pourront également bénéficier d’un cadre unique pour tester les bienfaits physiologiques de l’altitude avant d’enchainer sur l’étape des FIBA 3x3 Women’s Series se déroulant à Marseille les 29 et 30 juin puis Fribourg (Suisse) les 6 et 7 juillet", ajoute la FFBB.

Si la discipline souffre encore d'un certain déficit en termes d'exposition médiatique, sa popularité auprès du public tend à grandir depuis son introduction aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. D'autant que les Bleues commencent à se forger une glorieuse réputation après leur sacre européen obtenu en septembre dernier qui faisait déjà suite à un titre de championne du monde décroché il y a tout juste un an. Un trophée qu'elles ont échoué à conserver en 2023 au terme d'une aventure qui les a toutefois conduites jusqu'en finale face aux Américaines.

De bon augure à un peu plus d'un an des Jeux de Paris où les Bleues viseront très certainement le plus précieux des métaux, après une quatrième place au goût amer à Tokyo.