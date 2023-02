Derby à Liverpool, le Bayern se prépare pour Paris, tout ce qu'il faut savoir des matches de ce week-end

Habituel point fort de la saison de Premier League, le derby entre Liverpool et Everton, qui referme la 23e journée lundi à 21 heures, oppose deux équipes en difficulté cette année, et semble moins déséquilibré qu'à l'accoutumée. Relégués à 11 points des places qualificatives pour la Ligue des champions, les Reds (10e) sont favoris à domicile contre Everton, 18e et premier relégable.

Mais la prestation des Toffees contre Arsenal (victoire 1-0) samedi dernier, alors que Liverpool sombrait à Wolverhampton (3-0), rebat complètement les cartes. La journée débute avec un autre "derby de la peur", Chelsea, triste 9e, se déplaçant à West Ham, le 17e, samedi à 13h30. Parmi les équipes de tête, Arsenal est le premier sur le pont, samedi (16h00) contre Brentford (7e), une des équipes en forme du moment.

Les Gunners espèrent accroître provisoirement leur avance sur Manchester City, qui accueille Aston Villa dimanche à 17 heures 30. La lutte pour la qualification en Ligue des champions se joue à distance entre Manchester United, 3e, qui se rend dimanche à Leeds (16e), alors que dès samedi Tottenham (5e) voyage à Leicester (14e) et Newcastle (4e) se déplace à Bournemouth (19e).

Espagne: le Barça vise la passe de six

Le FC Barcelone, intouchable ces dernières semaines, a l'occasion dimanche soir de prendre 11 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, en cas de succès sur la pelouse de Villarreal (6e), dans le cadre de la 21e journée. Les Catalans sont sur une série de cinq victoires de suite en Championnat et ont eu une semaine complète de préparation pour ce déplacement, quand le Real Madrid dispute lui la Coupe du monde des clubs au Maroc.

Les Madrilènes, qui jouent la finale de l'épreuve samedi contre les Saoudiens d'Al-Hilal, devront se remettre en mode Liga dans la foulée, avec la réception de la lanterne rouge Elche mercredi (21 heures). À la lutte pour la troisième place, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid jouent respectivement lundi chez l'Espanyol Barcelone et dimanche au Celta Vigo.

Italie : Naples contre le dernier, Milan avec "Ibra" ?

Difficile de faire plus déséquilibré sur le papier: l'implacable leader Naples accueille dimanche (20 heures 45) la lanterne rouge, la Cremonese, encore sans victoire en Championnat. L'occasion pour Victor Osimhen et ses coéquipiers de faire un pas de plus vers le scudetto. Derrière, la lutte pour la Ligue des champions (Top 4) est autrement plus ouverte avec, comme point chaud du week-end, le duel direct samedi soir à Rome entre la Lazio (4e) et l'Atalanta Bergame (5e), séparés par un seul point.

À San Siro, les tifosi rossoneri vont espérer un sursaut de l'AC Milan, qui reste sur quatre revers dont deux contre l'Inter, avec le retour espéré dans le groupe de Zlatan Ibrahimovic, enfin sur pied après son opération au genou en mai dernier. Le champion en titre (6e) accueille vendredi soir son poursuivant immédiat, le Torino (7e, à huit points).

La Juventus (10e) reçoit pour sa part dimanche (18 heures) la Fiorentina (13e), quatre jours avant de recevoir Nantes en barrages aller de Ligue Europa. Une compétition européenne devenue un objectif pour les Bianconeri après leur pénalité de 15 points, c'est désormais le chemin le plus direct, en cas de succès final, pour retrouver la Ligue des champions.

Allemagne : dernier tour de chauffe pour le Bayern

Leader, le Bayern Munich effectue samedi après-midi (15 heures 30) un dernier tour de chauffe contre Bochum (15e) avant de se déplacer à Paris mardi en Ligue des champions. L'entraîneur Julian Nagelsmann a retrouvé une partie des joueurs indisponibles de la semaine dernière, notamment Dayot Upamecano et Eric Maxim Choupo-Moting. Il pourra surtout compter sur Kingsley Coman, auteur d'un doublé à Wolfsburg (4-2).

Les Munichois, décuples champions d'Allemagne en titre, ne disposent que d'un petit point d'avance sur l'Union Berlin (40 contre 39), qui passe samedi (18 heures 30) un test majeur contre le RB Leipzig (4e, 36 points), toujours privé de Christopher Nkunku, de retour à l'entraînement mardi. Derrière le Bayern et l'Union, Dortmund (3e, 37 points) se déplace à Brême samedi (15 heures 30). Francfort (5e, 35 points) tentera de suivre la cadence, toujours porté par l'indispensable Randal Kolo Muani, sur la pelouse de Cologne dimanche (17 heures 30).