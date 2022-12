Coupe du monde 2022 : «J’aurais pu jouer pour le Maroc», confie Adil Rami

La demi-finale de la Coupe du monde 2022 n'a jamais été aussi proche... Alors que les Bleus s'apprêtent à affronter les Lions de l'Atlas mercredi soir, Adil Rami, champion du monde en 2018, a confié dans les colonnes du Parisien qu'il aurait très bien pu jouer pour l'équipe du Maroc.

"Sois patient et ce sera l'équipe de France"

"J’aurais pu jouer pour le Maroc", affirme-t-il. "Il y a longtemps, j’avais d’ailleurs été convoqué par cette sélection et j’avais décidé d’accepter. Moi qui avais commencé au bas de l’échelle, je trouvais que c’était une belle récompense. Pour moi, c’était un tremplin car j’avais peur de redevenir jardinier à la mairie de Fréjus. Mais Claude Puel, qui était mon coach à Lille, m’avait dit : 'Tu ne connais pas ta valeur. Sois patient et ce sera l’équipe de France'. Et c’est ce qui s’est passé. Mais au début, cela m’avait fait mal de refuser".

"Je ne voudrais pas qu'on dise que les Marocains sont contre la France"

Comme beaucoup de binationaux, Adil Rami sera très partagé mercredi soir en regardant la demi-finale de la Coupe du monde. Mais, que la France gagne ou que le Maroc gagne, le joueur de foot sera heureux. "J’ai encore de la famille au Maroc et je me sens vraiment franco-marocain. J’aime mes deux pays. Quand le Maroc gagne, je partage sa joie. C’est un plaisir", explique-t-il. Adil Rami a ensuite profité de son interview pour lancer un appel aux supporters : "J’espère vraiment qu’à la fin, il n’y aura pas d’incidents. Je sais que les supporters marocains au pays ou en France ont une belle mentalité. Le souci, c’est qu’en France, dès qu’il y a un regroupement, il y a des casseurs qui viennent se défouler et qui se fichent du match. Je ne voudrais pas qu’on dise que les Marocains sont contre la France", souligne-t-il.

Adil Rami se dit par ailleurs "bluffé" par les performances sportives des Lions de l'Atlas, qui ont éliminé les Portugais en quart de finale. Le Maroc parviendra-t-il à réaliser le même exploit face à la France ? Réponse mercredi soir.