Défaite du PSG : pour Alain Roche, "c'est incompréhensible que Thomas Tuchel ait changé de tactique pour ce match-là...."

ANALYSE

Le Paris-Saint-Germain s'est incliné mardi soir face au Borussia Dortmund (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une défaite amère pour les Parisiens, qui ne partent pas sereins pour le match retour qui aura lieu à domicile le 11 mars prochain. "On s'attendait à beaucoup mieux du Paris-Saint-Germain mardi soir...", déplore Alain Roche, consultant sportif d'Europe 1.

Une équipe plus revancharde au retour

Le match était très attendu par les joueurs, comme les supporters, mais "le schéma tactique de Thomas Tuchel et les disparités physiques de certains joueurs ont causé des problèmes aux Parisiens lors du match aller", poursuit-il. "La défaite est donc logique", mais l'espoir reste fort. Lors du match retour, "on attend des joueurs, comme Neymar, plus en forme physiquement, et une équipe plus revancharde".

Des risques réfléchis

Alain Roche rappelle qu'un score de 1-0 pour le Paris-Saint-Germain à domicile sera suffisant. "Il faudra prendre des risques réfléchis, avec un système à quatre attaquants. Une système mise en place depuis des mois par l'entraîneur allemand du club, Thomas Tuchel. C'est d'ailleurs incompréhensible qu'il ait changé de tactique pour ce match-là...", considère Alain Roche.

Le 11 mars prochain, le Paris-Saint-Germain affrontera une bonne équipe, toujours présente dans les joutes européennes, déterminée à aller plus loin. Une bonne équipe à domicile, tout comme le Paris-Saint-Germain qui peut "retourner beaucoup de situations, et c'est ce que les supporters attendent", conclut le consultant sportif.