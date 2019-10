Découvrez le parcours du Tour de France 2020

On savait que le Tour de France 2020 partirait de Nice... et qu'il arriverait, comme de coutume, sur les Champs-Élysées. On connaissait également les dates de la 107e Grande boucle, qui commencera plus tôt que les autres années (27 juin-19 juillet) pour laisser le temps aux coureurs de préparer ensuite la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo. Depuis ce mardi, on connaît donc tous les détails du tracé : le passage dans le sud des Alpes d'entrée de jeu, la descente vers les Pyrénées ensuite, avant une remontée sur la côte Ouest avec une étape île d'Oléron-île de Ré, puis un passage dans le Massif central avant à nouveau les Alpes et, avant la parade à Paris, une dernière étape qui se conclura à la Planche des Belles Filles.

Découvrez les 21 étapes du Tour de France 2020 :

1re étape, samedi 27 juin : Nice-Nice

2e étape, dimanche 28 juin : Nice-Nice

3e étape, lundi 29 juin : Nice-Sisteron

4e étape, mardi 30 juin : Sisteron-Orcières

5e étape, mercredi 1er juillet : Gap-Privas

6e étape, jeudi 2 juillet : Le Teil-Mont Aigoual

7e étape, vendredi 3 juillet : Millau-Lavaur

8e étaoe, samedi 4 juillet : Cazères-Loudenvieille

9e étape, dimanche 5 juillet : Laruns-Pau

Lundi 6 juillet : repos

10e étape, mardi 7 juillet : île d'Oléron-île de Ré

11e étape, mercredi 8 juillet : Châtelaillon-plage-Poitiers

12e étape, jeudi 9 juillet : Chauvigny-Sarran

13e étape, vendredi 10 juillet : Chatel Guyon-Puy Mary

14e étape, samedi 11 juillet : Clermont-Ferrand-Lyon

15e étape, dimanche 12 juillet : Lyon-Grand Colombier

Lundi 13 juillet : repos

16e étape, mardi 14 juillet : La Tour-du-Pin-Villard-de-Lans

17e étape, mercredi 15 juillet : Grenoble-Méribel

18e étape, jeudi 16 juillet : Méribel-La Roche-sur-Foron

19e étape, vendredi 17 juillet : Bourg-en-Bresse-Champagnole

20e étape, samedi 18 juillet : Lure-La Planche des Belles Filles (contre-la-montre)

21e étape : Mantes-la-Jolie-Paris Champs-Élysées