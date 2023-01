Dakar 2023 : journée cauchemardesque pour Loeb, ce qu'il faut retenir de la deuxième étape

La deuxième étape du Dakar, longue de 589 km dont 430 km de spéciale, a fait des dégâts avec ses très nombreux cailloux. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée dans une plaine désertique entourée de canyons l'a fait avec plus d'une heure de retard par rapport au temps indicatif estimé par les organisateurs.

Résultat, Al-Attiyah (Toyota) s'est imposé en mettant cinq minutes et cinq secondes dans la vue à Carlos Sainz (Audi) arrivé troisième, le Néerlandais Erik Van Loon s'intercalant à la deuxième position avec 14 secondes de retard sur le Qatarien et quadruple vainqueur du célèbre rallye-raid.

Journée difficile pour Loeb

Pour Prodrive, l'étape a viré à l'hécatombe. Deux de ses pilotes, Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit ont crevé à plusieurs reprises, et l'aide de leur coéquipier Orlando Terranova n'y a rien fait.

"Ca a été l'enfer toute la spéciale", a déclaré Loeb, mine fermée, en descendant de son bolide au capot manquant, arraché lors d'un impact. "C'était une spéciale "casse voiture"", a-t-il critiqué. "Au niveau pilotage, complètement inintéressant, rouler dans des cailloux au ralenti, essayer de franchir sans crever et, bon, on a crevé trois fois".

"Il a fallu réparer un peu avec des mèches, mais le truc à mèche était cassé, et j'en passe ... On a tout fait pour rouler doucement mais il y a rien à faire, c'était pas du tout adapté à une voiture comme la nôtre", a résumé le nonuple champion du monde de rallye.

"Belle bataille"

À l'opposé, Al-Attiyah a trouvé que l'étape "était bien!" et n'a crevé qu'une fois. "Nous étions très prudents parce qu'il y avait beaucoup de pierres, de rochers. La navigation n'était pas évidente mais nous nous en sommes bien sortis. Nous avons essayé d'attaquer à certains endroits, mais nous voulions aussi préserver les pneumatiques pour éviter les crevaisons", a-t-il déclaré à l'arrivée.

"Ca va être une belle bataille", prédit le Qatarien, qui est désormais 2e au classement général provisoire, 2 minutes et 12 secondes derrière Carlos Sainz. Loeb a lui dégringolé à la 26e place avec plus d'une heure et 21 minutes de retard.

"Le général, c'est un peu mort", a réagi à chaud le Français.

Klein domine côté moto

Du côté des motos, l'Américain Mason Klein a franchi le premier la ligne d'arrivée et a remporté la deuxième étape malgré une pénalité. Derrière le pilote de KTM, l'Allemand Sébastien Bühler (Hero) a pris la 2e place, à 1 min 9 sec du vainqueur du jour, suivi de l'Américaine Skyler Howes (Husqvarna) à 1 min 13 sec, selon des résultats provisoires pouvant encore évoluer en fonction notamment d'éventuelles pénalités.

L'Australien Daniel Sanders (GasGas), qui a un temps mené les débats, a finalement décroché et terminé neuvième à 3 min 24 sec du premier alors que l'Américain Ricky Brabec (Honda), vainqueur de la première étape, est arrivé 15e avec un retard de 8 min 19 sec.

Klein est le nouveau leader du classement général, avec 1 min 41 sec d'avance devant l'Australien Toby Price (KTM) et 2 min 3 sec d'avance sur l'Espagnol Joan Barreda (Honda) qui a écopé d'une pénalité d'une minute. Mardi, rochers et canyons seront à nouveau au programme pour une étape de 670 km (dont 447 km de spéciale chronométrée) jusqu'aux abords d'Ha'il.