Cyril Hanouna - Kylian Mbappé : «Je trouve que son égo a dépassé son talent», estime un fan de l'équipe de France

Alors que le PSG et Kylian Mbappé continuent de se disputer autour d'une importante somme d'argent que réclame le joueur, la réputation de l'attaquant du Real Madrid en prend un coup. Florian, un supporter de l'AS Saint-Etienne et de l'équipe de France, affirme dans On marche sur la tête sur Europe 1 que "l'égo de Kylian Mbappé a dépassé son talent" : "J'ai vu une bascule depuis la finale de la Coupe du monde au Qatar. Il a fait un truc génial, mais depuis je ne l'ai jamais retrouvé au sommet de sa forme. C'est un joueur talentueux, mais il est très mal entouré et je trouve que son égo a dépassé son talent".