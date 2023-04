Cyclisme : Pogacar et Evenepoel, duel de choc sur le Liège-Bastogne-Liège

C’est la doyenne des classiques cyclistes : Liège-Bastogne-Liège, créée en 1892, se déroule ce dimanche. Le Slovène Tadej Pogačar, déjà vainqueur du Tour des Flandres au début du mois, fait figure de grand favori d’une épreuve qu’il avait remportée en 2021. D'autant que ces temps-ci, quand le glouton slovène est au départ d’une course, il la gagne.

Pogačar "sur une autre planète"

Rien que depuis le début du mois, le double vainqueur du Tour de France a remporté le Tour des Flandres, l’Amstel Gold Race, et la Flèche Wallonne. "Impressionnant", reconnaît le Français Victor Lafay, de l’équipe Cofidis. "Cette année, il est vraiment sur une autre planète. Déjà avant, il l'était, mais là, c'est encore un cran au-dessus. Je pense qu'il va encore nous faire un sacré numéro à Liège, ça c'est sûr."

Ce dimanche, Tadej Pogačar va tenter de conclure son printemps sur une nouvelle victoire de prestige. En l’absence de deux autres amateurs de classiques, Van Der Poel et Van Aert, le seul qui semble pouvoir rivaliser avec "Pogi" s’appelle Remco Evenepoel, vainqueur sortant de la Doyenne et champion du monde en titre.

"Un honneur" pour Evenepoel

"Être dans la plus belle Classique de l'année dans la liste des favoris, c'est un honneur", témoigne Remco Evenepoel au micro d'Europe 1. "C'est une course de presque 6h30. Il faut rester calme, juste essayer de faire le maximum et essayer de gagner."

Face à Pogačar, Evenepoel pourra compter sur un équipier de luxe, Julian Alaphilippe, tout juste remis d’une blessure au genou, et qui, au top de sa forme, aurait lui aussi pu prétendre à la victoire finale à Liège.