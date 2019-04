Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe remporte sa deuxième Flèche Wallonne

Julian Alaphilippe a refait le coup ! Le Français de l'équipe Deceuninck-Quick Step a remporté une deuxième fois la Flèche Wallonne, mercredi, au sommet du mur de Huy, un an après son premier succès. Il a devancé le Danois Jakob Fuglsang pour enlever la 83e édition de la classique belge. Vainqueur de Milan-Sanremo le mois dernier, le coureur de 26 ans a enlevé sa neuvième victoire de la saison et confirme sa forme étincelante.

Fuglsang et Alaphilippe avaient déjà pris les devants, dimanche, dans l'Amstel Gold Race, lors du premier acte de la semaine ardennaise. Mais, à se surveiller de trop près, ils avaient perdu la course au profit du Néerlandais Mathieu van der Poel.

Valverde seulement 11e

Derrière le duo, l'Italien Diego Ulissi a pris la troisième place devant le jeune belge Bjorg Lambrecht et l'Allemand Maximilian Schachmann. Le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde, cinq fois vainqueur à Huy, s'est classé 11e. "C'est une course qui me tient à cœur", a réagi le Français en remerciant son équipe. "J'apprécie beaucoup la période des classiques ardennaises".