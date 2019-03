Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe remporte Milan-San Remo

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté samedi la 110e édition de Milan-Sanremo, le premier "monument" de la saison cycliste.

"J'étais protégé, l'équipe avait entièrement confiance en moi". Alaphilippe a réglé au sprint un petit groupe en conclusion de la plus longue classique de l'année, avec 291 kilomètres. Il a signé sa septième victoire de la saison, sa première dans un "monument". Il est le troisième coureur français, après Arnaud Démare et Thibaut Pinot, à gagner au XXIe siècle un "monument", le surnom des cinq grandes classiques cyclistes.

"J'étais protégé, l'équipe avait entièrement confiance en moi", a déclaré le Français. "On a durci la course. Au sprint, je pensais surtout à ne pas faire d'erreur". Dans le sprint, Alaphilippe a déboîté du sillage du Slovène Matej Mohoric, avant les 200 derniers mètres. "Quand j'ai vu Mohoric partir, je me suis dit 'c'est maintenant ou jamais'", a raconté le vainqueur de la "classicissima" qui a pu lever les bras avant de franchir la ligne.