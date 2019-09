Cyclisme : le Danois Mads Pedersen champion du monde

Le Danois Mads Pedersen est devenu à 23 ans champion du monde de cyclisme, dimanche, à Harrogate, au terme d'une course très éprouvante et riche en coups de théâtre, sous la pluie. Pedersen a devancé au sprint l'Italien Matteo Trentin et le Suisse Stefan Küng. Le favori, le Néerlandais Mathieu van der Poel, a essuyé une brutale défaillance dans les 12 derniers kilomètres.

A moins de 13 kilomètres de l'arrivée, le favori de la course, sans forces, a laissé fuir le titre qui lui tendait les bras. Le petit-fils de l'ancien champion français Raymond Poulidor a laissé ses derniers compagnons s'expliquer pour la victoire qui est finalement revenue pour la première fois à un coureur danois.

De multiples abandons

Les abandons, au fil des tours, se sont multipliés durant cette course de 261 kilomètres. A commencer par celui du Belge Philippe Gilbert, qui a chuté à 125 kilomètres du terme. Le champion du monde 2012 a reçu l'aide de son cadet Remco Evenepoel mais n'a pu revenir sur le peloton. L'Espagnol Alejandro Valverde, tenant du titre, a lui aussi renoncé prématurément à plus de 80 kilomètres de la fin. "C'était fou !", s'est exclamé le doyen des engagés (39 ans) après son abandon.

Sur le circuit (13,8 km) tracé autour de Harrogate, Küng, accompagné au début par l'Américain Lawson Craddock, a tenté sa chance à 66 kilomètres de l'arrivée. Pedersen puis Moscon sont arrivés en renfort mais toujours sous le contrôle du peloton, à moins d'une trentaine de secondes. Van der Poel a réagi à 33 kilomètres de l'arrivée, quand son coéquipier Mike Teunissen, présent à l'avant lui aussi, a été distancé. Trentin, vigilant, a sauté dans sa roue pour rejoindre très vite les échappés. Derrière eux, aucune poursuite n'a pu s'organiser. Les Belges, la sélection la plus forte au départ, n'ont pu gommer la différence d'autant que van der Poel a assumé sa part à l'avant jusqu'à sa fringale.

Alaphilippe impuissant, Gallopin 23e

Pedersen, un jeune coureur au gabarit taillé pour les classiques flandriennes (1,79 m pour 74 kg), n'a encore jamais participé au Tour de France. Avant son succès de Harrogate, il comptait 11 victoires à son palmarès mais son principal titre de gloire était la deuxième place acquise en 2018 dans le Tour des Flandres.

Côté français, Julian Alaphilippe a essayé de suivre van der Poel quand le Néerlandais a provoqué la sélection, dans la côte de Oak Beck. Mais le chef de file des "Bleus" n'a pu garder le contact. Le premier Français, Tony Gallopin, s'est classé 23e.