Cyclisme : Jeannie Longo remporte une course à 64 ans !

Jeannie Longo, coureuse cycliste française, a remporté le Chrono du Vercors disputé samedi, à l'âge de 64 ans. Une course régionale mais un exploit puisque Jeannie Longo a remporté cette course toute catégorie confondue.

59 titres nationaux, 13 titres de championne du monde...

Dotée d'une longévité sportive exceptionnelle, elle possède un palmarès unique, avec 59 titres nationaux, 13 titres de championne du monde et un titre olympique. Au micro d'Europe 1, elle explique le secret de sa longévité. "Quand je suis au départ d'une course, je me dis qu'il faut encore faire un effort, que je ne suis pas trop motivée et après je me prends au jeu ! Quand on me dit 3, 2, 1, go, la motivation revient", raconte-t-elle.

"Je me revois dans les années d'avant et j'essaye de courir un peu pareil. Je sais que j'ai vieilli et que je n'ai plus les mêmes capacités physiques mais je me dis que j'ai encore de beaux restes", confie la native d'Annecy. "Je me dis qu'il ne faut pas que je paraisse trop mauvaise, que je sois ridicule, après on va se dire 'c'est ça Jeannie Longo, elle est nulle'. Dans ma tête, j'essaye de courir comme avant", assure celle qui a commencé la pratique du cyclisme à l'âge de 20 ans.