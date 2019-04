Cyclisme : à 36 ans, Philippe Gilbert remporte son premier Paris-Roubaix

À 36 ans, le Belge Philippe Gilbert (Deceuninck) a remporté dimanche son premier Paris-Roubaix, qu'il disputait seulement pour la troisième fois, au bout des 257 kilomètres d'une course très éprouvante.

Gilbert a battu au sprint son dernier compagnon, l'Allemand Nils Politt. Le champion de Belgique Yves Lampaert a pris la troisième place.

Deceuninck place deux hommes sur le podium. Le Wallon, champion du monde en 2012, a complété un très riche palmarès. Paris-Roubaix est le quatrième "monument" du cyclisme gagné par Gilbert à qui manque seulement Milan-Sanremo.

Derrière le duo qui s'est disputé la victoire sur le vélodrome de Roubaix, le champion de Belgique Yves Lampaert a pris la troisième place (à 13 secondes) et a complété le triomphe de l'équipe Deceuninck en cette journée ensoleillée mais froide.

"Une grande fierté". Gilbert s'est écroulé en pleurs après l'arrivée dans les bras du patron de l'équipe belge, Patrick Lefevere. Il a signé le 58e succès belge (un record !) dans la "reine des classiques". "Dimanche dernier, c'était une énorme déception car je suis tombé malade avant le Tour des Flandres", a expliqué Philippe Gilbert. "Je me suis reposé et je me suis bien entraîné, je sentais que la forme revenait au fil des jours, ça m'a mis en confiance".

"J'ai toujours ce rêve en moi de gagner tous les monuments, un rêve un peu fou que j'ai eu voici une dizaine d'années. Je m'en rapproche et c'est une grande fierté, a ajouté le Belge, d'abord tourné vers les classiques ardennaises avant de s'orienter récemment vers les classiques de pavés (vainqueur du Tour des Flandres en 2017).