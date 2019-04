Paris-Roubaix : Europe 1 en éclaireur sur les pavés de "l'enfer du Nord"

REPORTAGE

"L'enfer du Nord", c'est dimanche. Les cyclistes s'apprêtent à enfourcher leur vélo pour le Paris-Roubaix et ses mythiques pavés, à qui la reine des classiques cyclistes doit son célèbre surnom. Les coudes qui tremblent sur le parcours cahoteux, la poussière, la boue et surtout la redoutable trouée d'Anrenberg avec ses 2,5 kilomètres de pavés infernaux... Voilà ce qui attend les coureurs. Europe 1 les a précédé.

Les clichés au rendez-vous. Avant le passage de ces derniers, notre reporter est allé reconnaître le parcours. Et il a eu le droit à tous les clichés possibles avec la pluie, le ciel bas et gris et les villages de briques rouges noyés dans le brouillard. Les premiers kilomètres de pavés donnent le ton avec des ornières, de la boue et parfois des trous qu'il faut boucher avant la course.

Bertrand Labalette, professeur au lycée horticole de Raismes, s'y emploie avec ses élèves. "Il y a eu des affaissements donc les pavés ont pris une mauvaise position. On est obligé de rectifier et même parfois de changer les pavés", explique-t-il sur Europe 1. L'objectif est que cela "soit plus lisse" et d'"enlever les nids de poule pour que ce soit un peu mieux pour les cyclistes", complète un élève.

Pour Christian Prudhomme, le co-directeur du Paris-Roubaix, les pavés sont un patrimoine du nord à sauvegarder : "Ces jeunes, qui sont en train de travailler, de défendre les pavés qui ont été autrefois vilipendés, ils sont en train de défendre leurs racines en permettant aux coureurs cyclistes de passer dessus."

A la trouée d'Arenberg, "le premier sentiment, c'est la peur". Puis arrive la mythique trouée d'Arenberg, deux étroits kilomètres de pavés au cœur de la forêt. Même nettoyé sur les 500 premiers mètres, le secteur fait toujours figure d'épouvantail. "Le premier sentiment, c'est la peur. Lorsque l'on arrive à 60 km/h sur ce faux plat descendant très dur au niveau du pavé, c'est énormément de trépidation. Le vélo est difficilement contrôlable, c'est surtout ça le plus dur", décrit Thierry Gouvenou, le directeur de la course. Au total, il y aura 54 kilomètres de souffrance minérale pour les coureurs, avant d'enfin rejoindre le vélodrome de Roubaix.