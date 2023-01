Cristiano Ronaldo : la star portugaise pourra-t-elle vivre avec sa compagne en Arabie saoudite ?

En signant à Al-Nassr en Arabie saoudite, moyennant une rémunération qui pourrait atteindre 200 millions d'euros par an, Cristiano Ronaldo a assurément réalisé une bonne opération sur le plan financier. En revanche, la question pouvait se poser s'agissant de sa vie de famille en dehors du rectangle vert. Dans ce pays du Moyen-Orient ultra-conservateur, il est interdit pour un couple non marié de partager le même toit, rendant alors impossible la cohabitation entre la star portugaise et sa compagne Georgina Rodriguez.

Néanmoins, les deux tourtereaux devraient pouvoir passer entre les mailles du filet. C'est en tout cas ce qu'affirment deux avocats saoudiens, spécialisés en droit civil, auprès de l'agence de presse espagnole EFE. "Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime", explique l'un d'entre eux sous couvert d'anonymat.

Les expatriés peu concernés

Son collègue, qui a également refusé de dévoiler son identité, abonde : "Les autorités saoudiennes ne s'immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés". En clair, rien ne semble pouvoir priver "CR7" d'un confortable cocon familial dans la capital saoudienne. Seul détail à régler désormais : le visa de Georgina Rodriguez. La mannequin argentino-espagnole de 28 ans pourrait ainsi bénéficier d'un parrainage du club d'Al-Nassr ou alors "obtenir un visa touristique d’un an, qui permet de résider dans le pays pendant 90 jours consécutifs à chaque visite", expliquent les juristes saoudiens.

Mardi, Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté par son club devant 25.000 fans venus l'acclamer. Néanmoins, il devrait sans doute devoir patienter jusqu'au 21 janvier pour faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Le Portugais doit en effet purger deux matchs de suspension pour avoir cassé le téléphone d'un supporter d'Everton en septembre dernier lors qu'il évoluait à Manchester United.