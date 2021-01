Crise à l’OM : Basile Boli appelé à la rescousse

INFO EUROPE 1

Il y a bientôt 28 ans, Basile Boli offrait à l’OM la Ligue des Champions, la seule du football français. Devenu ambassadeur du club en 2015, celui qui est une légende vivante à Marseille aurait accepté, selon des sources concordantes à Europe 1, une médiation avec les principales associations de supporters du club, montrées du doigt après le coup de force au centre d’entraînement de l’OM samedi après-midi. Des scènes de guérilla urbaine qui ont abouti à 25 interpellations, 7 blessés légers dans les rangs des forces de l’ordre, et causé "des centaines de milliers d’euros" de dégâts à l’intérieur de l’enceinte.

La nouvelle préfète de police de Marseille, Frédérique Camilleri, a d’ailleurs confié qu’elle n’excluait pas de prononcer en dernière instance la dissolution des associations de supporters si les faits étaient suffisamment graves.

>> A LIRE AUSSI - Le match OM-Rennes reporté après des incidents à Marseille : le récit des événements

Une tâche ardue pour Boli

Avant d’en arriver à cette extrémité, et vu l’importance sociale de ces associations à Marseille, qui rassemblent plus de 20.000 adhérents, le club va donc tenter de renouer le dialogue via l’une de ses stars les plus emblématiques. Une initiative saluée au micro d’Europe 1 par Pascal Olmeta, ancien gardien et figure populaire de l’OM, qui regrette que les anciens joueurs du club "ne soient pas davantage considérés" en cette période difficile.

La tâche de Basile Boli ne s’en annonce pas moins ardue, tant le fossé semble profond entre l’actuelle direction représentée par Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM. Le président délégué a fait un pas vers eux ce dimanche matin en reconnaissant dans l’émission Téléfoot sur TF1 des "maladresses" dans sa communication ces derniers mois, jugée méprisante vis-à-vis des Marseillais par une bonne partie d’entre eux.