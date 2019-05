Coupe du monde : Marie-Antoinette Katoto, Mbappé au féminin, grande oubliée de la liste des Bleues

ANALYSE

C'était la plus grande incertitude de la liste. La sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a finalement décidé de ne pas convoquer la Parisienne Marie-Antoinette Katoto pour le Mondial 2019, malgré ses 22 buts inscrits cette saison en D1 féminine, à seulement 20 ans. Un choix fort, que la patronne des Bleus assume, mais qui alimente tous les sujets de conversation autour de la sélection française. Jeudi, lors de la conférence de presse post-liste des bleues, plus de la moitié des questions ont porté sur l'absence de la Parisienne…

Marie-Antoinette Katoto "a un gros travail à faire", selon Diacre

Seulement 20 ans, titulaire à la pointe de l'attaque du PSG, des buts en pagaille… Non, ce n'est pas de Kylian Mbappé dont on parle, mais bien de Marie-Antoinette Katoto. Au jeu des comparaisons, on s'arrêtera cependant là. Car contrairement à son homologue chez les garçons, Marie-Antoinette Katoto ne remportera pas la Coupe du monde de si tôt, avant quatre ans au moins, Corinne Diacre ayant décidé de ne pas la convoquer pour le Mondial qui a lieu cet été.

Une décision qu'elle assume et justifie. "Ce choix a été mûrement réfléchi", déclare la sélectionneuse. "Marie-Antoinette a un énorme potentiel, mais il m'a manqué de la performance dans les grands rendez-vous." La buteuse parisienne n'a en effet inscrit aucun but face à l'OL, champion de France, ni lors des quarts de finale de Ligue des Champions, où le PSG s'est fait sortir par Chelsea, ni lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qu'elle a disputée l'été dernier avec la France. "Je pense que cette non-sélection va lui faire plus de bien que de mal", poursuit Corinne Diacre. "Il faut qu'elle se pose les bonnes questions (…), et qu'elle puisse changer d'attitude sur le terrain, parce qu'elle a un gros travail à faire, et ça n'a rien à voir avec ses qualités et son talent."

Ces propos font écho à ceux que la sélectionneuse avaient déjà tenus en février, lors de la dernière sélection de Katoto chez les Bleues. "Il va falloir qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle veut, il y a des choses qui sont incompréhensibles", avait alors lancé Corinne Diacre. Jeudi, sur le plateau de TF1, où elle a dévoilé sa liste, la patronne des Bleus s'est laissé aller à une petite confidence, en déclarant "privilégier le groupe". Une manière de dire que la non-sélection de Marie-Antoinette Katoto ne semble pas concerner que ses prestations…

Katoto a le soutien de ses coéquipières

Interrogée par Europe 1, Grace Geyoro, sélectionnée pour la Coupe du monde et proche de Katoto, a tenu à exprimer son soutien à sa coéquipière du PSG. "Le seul petit mot que je pouvais lui dire, c'est qu'il faut qu'elle relève la tête", a déclaré la milieu de terrain des Bleues sur notre antenne. "Aujourd'hui, elle n'est pas sélectionnée, c'est le football. Il faut qu'elle continue à travailler, et je pense que plus tard, son jour viendra aussi. Il faut juste qu'elle s'accroche, c'est tout".

Gaëtane Thiney, l'une des doyennes des Bleues avec 154 sélections, a également déclaré son soutien à sa jeune coéquipière de 20 ans, au micro d'Europe 1. "Une carrière, c'est long, il y a plein d'échéances encore à vivre", a estimé l'attaquante du Paris FC. "Il va falloir qu'elle se relève, c'est grâce aux épreuves qu'on apprend."

Absente de la liste des 23, Marie-Antoinette Katoto figure tout de même dans une liste élargie de 50 joueuses que Corinne Diacre a transmis à la Fifa, et dans laquelle elle est susceptible de piocher en cas de forfait de l'une des 23 sélectionnées initialement.