Coupe du monde féminine : la France capable d'un exploit face aux États-Unis ? "Ça reste jouable"

"Le prochain rendez-vous, c'est celui qu'on a coché" : pour Jérôme Papin, de la Fédération française de football (FFF), comme pour beaucoup de Français et sans doute les Bleues elles-mêmes, le quart de finale que la France disputera vraisemblablement face aux États-Unis, archi-favorites contre l'Espagne en huitièmes, lundi à 17h30, constituera un moment-clé de cette Coupe du monde organisée en France, après la victoire à l'arrachée face au Brésil, dimanche soir (2-1).

Et si les Bleues étaient favorites face au Brésil, dimanche soir, avant de devoir attendre les prolongations pour faire la décision, elles sont a priori moins armées que les Américaines, première nation mondiale, tenante du titre pressentie pour conserver ce trophée. Est-ce pour autant mission impossible ?

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !