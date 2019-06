Coupe du monde féminine : au bout du suspense, la Norvège élimine l'Australie en huitièmes de finale

C'est incontestablement l'un des matches les plus animés de ce Mondial : la rencontre entre la Norvège et l'Australie en huitièmes de finale, samedi soir, s'est soldée par une qualification de la Norvège après 120 minutes disputées et conclues aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 1).

Un total de 45 tirs

La Norvège a pris l'avantage à la 31ème minute avec un but d'Isabell Herlovsen, lancée au cœur de la défense. Les Australiennes ont ensuite tout tenté pour recoller au score, ce qu'a fait Elise Kellond-Knight sur un corner rentrant que ses coéquipières n'ont pas touché (1-1, 83e). Au total, pas moins de 45 tirs ont été tentés par les deux équipes. La Norvège rencontrera l'Angleterre ou le Cameroun, jeudi, au Havre

Plus tôt dans la journée, l'Allemagne s'est qualifiée pour les quarts de finale en dominant facilement le Nigeria, à Grenoble (3-0). Alexandra Popp, Sara Daebritz et Lea Schuller ont marqué pour la Nationalmannschaft, qui saura lundi soir si elle affronte la Suède ou le Canada au stade suivant, à Rennes, samedi prochain.