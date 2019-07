Coupe du monde féminine : Américaines et Néerlandaises visent le titre

Qui des États-Unis ou des Pays-Bas remportera la grande finale de la Coupe du monde féminine de football, à 17 heures à Lyon ? À quelques heures du coup d'envoi, les Américaines, tenantes du titre et favorites, tout comme les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre, affichent en tout cas une détermination à toute épreuve.

"Ces étoiles dans les yeux des filles..."

"Je suis comme une gamine dans un magasin de bonbons", confie ainsi Megan Rapinoe, la capitaine américaine. "C'est juste le meilleur moment à vivre. Je me sens plus anxieuse que pour n'importe quel autre match, et mes coéquipières ressentent la même chose : un mélange d'excitation et de concentration typique de ce genre de moment. On a toutes bien bossé, je vois ces étoiles dans les yeux des filles..."

Du côté des Lionnes oranges, qui font figure d'outsider sur la pelouse, la capitaine Sherida Spitse n'affiche aucun complexe. "On est très fières de nous, on a fait du super boulot jusqu'à présent", estime-t-elle. "On est déjà championnes d'Europe mais on en veut plus. On est en finale d'un Mondial, au plus haut niveau du foot féminin. Je pourrais vous parler des heures de la manière dont on a travaillé pour en arriver là, mais l'essentiel c'est ce match, cette finale à gagner."