Coupe du monde féminine 2019 : la moitié des billets est vendue

La date approche. Du 7 juin au 7 juillet prochain, la France accueillera pour la première fois de son histoire la Coupe du monde féminine. Répartis sur tout le territoire, les stades commencent à se remplir. À moins de deux mois du coup d'envoi du Mondial, plus de la moitié des billets a déjà trouvé preneur.

Plus de 700.000 billets vendus

L'événement démarrera à Paris, le vendredi 7 juin, pour le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud. Pour l'occasion, le Parc des Princes affiche déjà complet, tout comme la troisième rencontre des Bleues, face au Nigéria, à Rennes. Au total, sept rencontres sont déjà à guichets fermés, dont les demi-finales et la finale, et 720.000 places ont déjà été écoulées. Des billets sont toujours disponibles sur le portail officiel de la FIFA, à des prix attrayants, afin d'attirer un public large.

Des matchs partout en France, la finale à Lyon

La Coupe du monde se déroulera dans neuf villes différentes. Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes accueilleront des matches de groupe, ainsi qu'au moins un match à élimination directe, tandis que les demi-finales et la finale se dérouleront à Lyon, devant près de 60.000 spectateurs.

La France, quart de finaliste de la dernière édition, jouera ses matchs de groupe à Paris, Nice, puis Rennes. Au total, ce sont 52 rencontres qui se disputeront sur le sol français, trois ans après l'Euro de football chez les hommes. Signe de l'ampleur grandissante du football féminin, l'intégralité de la compétition sera diffusée sur Canal +, et la moitié des rencontres, dont toutes celles des Françaises, le seront en clair sur TF1.