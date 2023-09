Coupe du monde de rugby : «Les joueurs sont habités», le patron de la FFR dithyrambique sur les Bleus

Cette fois-ci, il n'y aura pas de défaite encourageante. Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby sera donné vendredi par un choc de titans entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, l'objectif des hommes de Fabien Galthié est clair : la victoire et rien d'autre. Portés par une génération dorée, les Bleus font aujourd'hui partie du gratin du rugby mondial et apparaissent fièrement dans la liste des prétendants à la victoire finale.

Une opinion admise par presque tous les observateurs, mais aussi par Florian Grill, nouveau président de la Fédération française de rugby. Selon lui, le XV de France a toutes les cartes en main pour soulever le prestigieux trophée Webb-Ellis le 28 octobre prochain. "On a le meilleur staff possible, on a une équipe incroyable. Il y a plusieurs joueurs à chaque poste et je ne parle pas que des 33 (retenus par Fabien Galthié Ndlr)".

"On n'a jamais mis autant de moyens pour une équipe de France"

Le nouveau boss du rugby français a également insisté sur l'état d'esprit qui règne au sein du groupe France. Et l'assure : "L'équipe et le staff sont habités" par l'objectif final. Des joueurs qui rayent le parquet, mais aussi des moyens colossaux mis à disposition. "On n'a jamais mis autant de moyens pour une équipe de France. On a un staff de 28 personnes. Il y a de la haute technicité comme jamais ça n'a été fait", déclare Florian Grill.

De quoi susciter une grande attente et surtout de grands espoirs dans tout un pays qui attend toujours le premier sacre planétaire de son équipe de rugby. Mais Florian Grill se veut résolument optimiste. "Si chacun est dans son rôle, que chacun est complètement concentré sur l'objectif et si les supporters sont là, et je sais qu'ils seront là parce qu'on sent l'ambiance monter, et bien oui, il y a un gros coup à faire". En cas de victoire, la France intègrerait un cercle très fermé puisque seules quatre nations se partagent l'ensemble des titres mondiaux depuis la première édition en 1987.