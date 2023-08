Coupe du monde de rugby : le XV de France s'échauffe avant d'affronter les Wallabies ce dimanche

Les Bleus se préparent à une très attendue Coupe du monde de rugby ce dimanche avec des adversaires de taille, les Wallabies venus tout droit d'Australie. Un duel relevé attend donc les joueurs de l'entraineur Fabien Galthié, qui s'est exprimé ce soir au côté de son capitaine Antoine Dupont et du manager Raphaël Ibañez. Le traditionnel "Captain's Run", le dernier entraînement avant le match en guise de répétition, s'est donc lancé.

"Je n'ai pas de doutes sur sa capacité à mener l'équipe"

Antoine Dupont s'est alors exprimé sur son ressentit quant au fait d'être désormais associé Mathieu Jalibert à l'ouverture, puisque le titulaire Romain Ntamack est forfait pour la Coupe du monde. "Ça change un petit peu parce que ce sont deux joueurs avec des profils différents. Je ne côtoie pas Matthieu en club non plus, mais je le côtoie en équipe de France depuis quatre ans maintenant. Je n'ai pas de doutes sur lui et sa capacité à mener l'équipe", a-t-il assuré. "Il connaît très bien le projet, il connaît très bien notre système. Il connaît très bien les joueurs, on le connaît très bien aussi. Donc il n'y a plus qu'à", a ensuite poursuivi le joueur au poste de demi de mêlée.

Il n'y a donc plus qu'à disputer ce match pour arriver en tête de championnat. Ce samedi soir, Antoine Dupont et le reste de l'équipe de France sont repartis à leur hôtel avant ce match face à l'Australie dimanche, à 17h45 au Stade de France.