Coupe du monde de rugby : ce Français qui se cache derrière le maillot des All Blacks

"Salut, est-ce que tu as déjà fait un maillot ? C'est pour les All Blacks." C'est par ce drôle de message reçu en 2021 que l'aventure dans le rugby commence pour l'artiste français, Fey the Wolf. Une proposition à laquelle il répond oui sans hésiter. Un défi de taille pour l'artiste parisien de 34 ans, lui qui était fasciné par le Haka et par les joueurs Néo-Zélandais, durant son enfance. 20 ans plus tard, il imagine la nouvelle tunique entièrement noire qui sera porté par les All Blacks lors de cette Coupe du monde de rugby en France.

"J'en suis à deux ans d'échanges avec les joueurs"

Pour cet événement mondial, Fey the Wolf a pris le temps de discuter avec l'ensemble des joueurs qui compose les All Blacks avant de proposer ce nouveau maillot. L'originalité réside dans cette bande blanche imprimée sur l'ensemble de la tunique. "C'est 14 fougères en complément de celle déjà présente sur le logo, il y en a 15 qui représentent les 15 joueurs sur le terrain" explique l'artiste. Un symbole d'unité, valeur fondamentale du rugby.

Le maillot est sorti en Nouvelle-Zélande au mois de juin, un événement qui a permis à Fey the Wolf de les rencontrer. "Je me suis retrouvé dans une pièce avec eux, ils font peur, je me sentais petit" se souvient le parisien. Quand on lui demande qui l'emportera entre la France et la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture, Fey the Wolf est tiraillé. "Si la France gagne, je suis gagnant. Si les Néo-Zélandais gagnent, j'ai fait le maillot donc je suis gagnant aussi."

Ce dont il est certain, c'est qu'il sera présent dans les tribunes du Stade de France pour soutenir à la fois le XV de France et son maillot noir.