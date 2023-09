Coupe du monde de rugby : après l'Uruguay, les Français veulent retrouver des couleurs face à la Namibie

Avant d'accueillir vendredi la messe du Pape François, le stade Vélodrome fera vibrer la France ce jeudi soir, à l'occasion de la rencontre entre la France et la Namibie, pour la Coupe du monde de rugby. Mais avant le coup d'envoi à 21 heures, les supporters tricolores attendent des Bleus un sursaut.

Car si l'équipe de France de rugby a commencé brillamment la compétition, face à l'Uruguay la semaine dernière, les Bleus se sont montrés plus fébriles. Alors pour cette rencontre, les Français auront à cœur de faire oublier leur match laborieux de la semaine dernière."On a un cœur de montrer un visage qui nous correspond, on a envie de faire une prestation aboutie, propre, qui correspond à ce qu'on peut et ce qu'on sait faire", explique le deuxième ligne Thibaud Flament.

Retour de blessures

Fabien Galtier a rappelé ses cadres laissés au repos face à l'Uruguay, notamment le troisième ligne Charles Ollivon qui espère une belle victoire. "Est-ce qu'on va faire un carton ? On va déjà s'appliquer d'abord à gagner le match, à construire notre victoire et évidemment qu'on va donner le maximum pour faire des choses qu'on a travaillées toute la semaine, et sortir du match avec la banane", explique-t-il.

Se régaler donc, mais aussi marquer les esprits et les essais. En clair, donner du spectacle au public du Vélodrome, et permettre au pilier Cyril Baille et au centre Jonathan Danty de retour de blessures, de faire enfin leur entrée dans cette Coupe du Monde.