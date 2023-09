Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match France-Uruguay ?

Les fans du XV de France comptent les jours depuis vendredi dernier. Presque une semaine après la victoire des Bleus face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande (27-13), en ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, les Bleus jouent ce jeudi soir leur deuxième match du groupe A face à l'Uruguay, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Dans cette rencontre, l'équipe de France pourra notamment compter sur le retour d'Anthony Jelonch, six mois après sa grave blessure à un genou.

L'avant-match dès 20 heures sur Europe 1

Même si l'adversaire des Bleus sera plus modeste que les All Blacks ce jeudi soir, nombre de spectateurs et téléspectateurs attendent l'opposition face aux Uruguayens avec impatience, pour ne pas manquer un épisode du parcours de l'équipe de France dans son Mondial. Pour cela, les fans du XV de France pourront écouter Europe 1 dès 20 heures pour l'avant-match présenté par Jacques Vendroux. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité, avant un débrief jusqu'à 23 heures. Côté télévision, c'est TF1 qui diffusera le match à partir de 20h50.

Ce deuxième match sera important pour les hommes du sélectionneur Fabien Galthié. Les Bleus vont chercher à reprendre la première place du groupe A à l'Italie, qui a dominé la Namibie (52-8) samedi dernier avec le point du bonus offensif.