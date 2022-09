Coupe du monde de rugby 2023 : la billetterie ouvre ce soir

Dernière chance pour obtenir un billet grand public pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Les ultimes places disponibles seront mises en vente sur internet à 18 heures ce jeudi. Mais cela ne va pas être si facile d'obtenir le précieux sésame.

Rendez-vous sur le site officiel

Plus de 100.000 places vont être proposées sur le site de la Coupe du monde de rugby 2023. La question n'est pas de savoir si les billets trouveront tous preneur, mais plutôt en combien de temps ils vont s'écouler. Une vente à l'unité, ouverte à tous, partout dans le monde.

Mardi, un lot de 100.000 billets a fait déjà beaucoup de malheureux, à l'image de Pierre, qui espérait acheter des places pour suivre l'équipe de France et qui s'est retrouvé coincer dans une file d'attente virtuelle. "La galère a démarré car la file d'attente ne progressait pas, j'étais à peine à 4% de la file d'attente. Ça s'est débloqué une heure après, vers 19 heures, je pense que c'est parce que les places avaient été prises, donc les gens se sont déconnectés", explique-t-il.

Une plateforme de revente de billets mise en place prochainement

"J'ai mis 1h30 avant de pouvoir accéder à la billetterie et quand j'ai réussi, plus rien, plus de places disponibles. Il ne restait que des petits matchs, des faux espoirs dans tous les sens", souffle-t-il.

Tout n'est pas totalement perdu pour ceux qui ne parviendront pas à obtenir des places ce jeudi soir. Une plateforme de revente grand public devrait en effet être mise en place dans les prochains mois.