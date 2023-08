Coupe du monde de football féminin : la Suède remporte la petite finale face à l'Australie

Grâce aux buts de Fridolina Rolfö et Kosovare Asllani, la Suède s'est imposée sur le score de 2-0 face à l'Australie, pays organisateur et tombeur de l'équipe de France en quart de finale. Les Suédoises terminent donc à la troisième marche du podium de cette Coupe du monde de football féminin 2023 avant la grande finale qui opposera l'Espagne et l'Angleterre dimanche.

La Suède a remporté la médaille de bronze du Mondial féminin, pour la quatrième fois de son histoire, en battant l'Australie co-organisatrice (2-0), samedi à Brisbane, à la veille de la finale entre l'Angleterre et l'Espagne. Après 1991, 2011 et 2019, les Scandinaves terminent de nouveau à la troisième place du prestigieux tournoi, avec un bilan de quatre petites finales remportées sur quatre.

Combler la déception de la demi-finale contre l'Espagne

Fridolina Rolfö (30e sur penalty) et la capitaine Kosovare Asllani (62e) ont concrétisé la domination des Suédoises. Cet ultime succès panse la déception de la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-1), une équipe novice à ce niveau contre laquelle la Suède n'avait jamais perdu.

Jusqu'à cet accroc, les coéquipières d'Amanda Ilestedt avaient éliminé les deux dernières équipes sacrées championnes du monde, les États-Unis en huitièmes (0-0 ap, 5-4 tab), et le Japon au tour suivant (2-1). Malgré la défaite, il s'agit du meilleur classement pour l'Australie lors d'un Mondial.

Les Matildas visaient le titre à domicile, mais elles ont perdu contre plus fortes en demi-finale, l'Angleterre championne d'Europe en titre (3-1). La star Sam Kerr a assuré vendredi que les joueuses australiennes avaient vécu "les quatre semaines les plus incroyables de leurs carrières". L'engouement populaire, illustré par des records nationaux d'audience à la télévision, a porté la 10e nation mondiale dans le dernier carré d'une Coupe du monde pour la première fois, en huit participations.

Premier but sur penalty

L'Australie comme la Suède ont débuté la rencontre avec le même onze titulaire qui avait démarré en demi-finale. Le match a basculé du côté des Suédoises après un penalty signalé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour une faute de Clare Hunt sur Stina Blackstenius. Rolfö n'a pas tremblé face à la gardienne Mackenzie Arnold, héroïne de la séance de tirs au but contre la France en quarts (0-0 ap, 7-6 tab).

La capitaine Asllani a creusé l'écart au retour des vestiaires. La joueuse de l'AC Milan, passée par le Paris SG, avait déjà marqué lors de la petite finale 2019, contre l'Angleterre (2-1). Les Anglaises affrontent dimanche l'Espagne, dans une finale entre deux sélections jamais titrées dans la compétition.