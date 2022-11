Coupe du monde 2022 : «J'ai eu peur mais je vais tout donner pour être à 100%», rassure Raphaël Varane

C'est un poids de taille qui revient avec le collectif. Raphaël Varane se remet petit à petit de sa blessure survenue le 22 octobre dernier lors de la rencontre Manchester United-Chelsea. Longtemps incertain pour le Mondial au Qatar, le défenseur des Bleus semble quasiment rétabli et devrait jouer avec l'équipe de France.

Dans un entretien exclusif diffusé dans l'émission Europe 1 Sport, le vice-capitaine des Bleus a confié avoir eu "des sensations" le laissant "croire que c'était beaucoup plus important comme blessure." Grâce à une détermination et un travail personnel et intensif, Raphaël Varane semble quasiment rétabli. Reste à savoir si Didier Deschamps l'alignera d'entrée de jeu face à l'Australie, mardi soir (20 heures).

"Je continue de bosser"

"J'ai eu peur mais j'ai bossé énormément pour être là et je continue de bosser, je vais tout donner pour être à 100% le plus vite possible", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 Sport. D'abord en sessions individuelles, l'ancien joueur du Real Madrid a retrouvé l'entraînement collectif samedi dernier, et en prime de "bonnes sensations".

"Je suis quelqu'un qui bosse et qui fonce", a poursuivi l'international tricolore qui espère pouvoir endosser le maillot de l'équipe de France le plus rapidement possible.

Des larmes séchées

Les images du vice-capitaine des Bleus, en larmes au bord du terrain après sa blessure lors du match Manchester United-Chelsea, sont encore dans tous les esprits. Mais le tricolore a depuis "séché ses larmes" et se dit prêt "à repartir au combat".

"Le footballeur de haut niveau sait tomber, se relever et repartir au combat", a expliqué Raphaël Varane au micro d'Europe 1 Sport avant de poursuivre : "les émotions ça fait partie de notre métier et plus ma carrière avance et plus je vis intensément mon métier et j'en suis très heureux."

Celui qui a désormais un rôle de "grand frère" dans cette équipe de France entend bien remplir cette mission et "transmettre son expérience, essayer de rassurer, et essayer de motiver." Rétabli à temps, le défenseur des Bleus n'a qu'une hâte : tout donner sur le terrain et ce pourrait être dès mardi soir, à 20 heures, face à l'Australie.