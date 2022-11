Coupe du monde 2022 : quelles sont les chances des pays africains francophones ?

Plusieurs pays africains participants à la Coupe du monde de football sont francophones. Parmi eux le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun. Alors quelles sont les chances de victoire pour ces équipes-là ?

C'est l'équipe africaine qui semble avoir le plus de chances d'aller loin dans la compétition. Le Sénégal, pourtant privé de sa star Sadio Mané pour cause de blessure, arrive au Mondial avec de grandes ambitions. Dans le groupe A, avec le Qatar, pays hôte, l'Equateur et les Pays-Bas, les joueurs sénégalais espèrent représenter tout un continent.

Actuellement 18e du classement FIFA, le Sénégal veut rééditer l'exploit de 2002. Ils avaient alors atteint les quarts de finale de la compétition. Une performance qui effacerait la terrible désillusion de 2018 : l'équipe de Sadio Mané avait été éliminée dès les poules au fair-play, pour carton jaune, au profit du Japon. Leur premier rendez-vous est à 17 heures, avec le choc du groupe A contre les Pays-Bas.

Tunisie : passer les poules

Autre nation qui entend réaliser l'exploit, la Tunisie. Actuelle 30e du classement FIFA, l'équipe emmenée par Wahbi Kazri développera un jeu ultra défensif lors de cette Coupe du monde au Qatar. La Tunisie espère voir Hannibal Majbri à son top niveau. Du haut de ses 19 ans, le natif du Val de Marne peut dynamiser une rencontre et faire parler sa technique.

Le pays nord-africain n'a jamais dépassé les phases de poules (1978, 1998, 2006 et 2018). Se qualifier pour les phases finales serait donc une belle performance. Pour sa cinquième participation dans cette compétition, les tunisiens pourront compter sur tout un peuple. Dans le groupe, D, celui des Bleus, ils joueront leur premier match mardi à 14 heures contre le Danemark.

Tirage clément pour le Maroc

Eux ont toutes leurs chances de passer les poules et donc d'égaler leur meilleur performance (huitièmes de finale en 1986) en Coupe du monde. Dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc peut tirer son épingle du jeu. 22e nation au classement de la FIFA, les Lions de l'Atlas disposent d'un collectif talentueux avec notamment des joueurs comme Ziyech ou encore Belhanda.

Mais comme le Sénégal, le Maroc va devoir faire sans un de ses piliers en la personne d'Amine Harit, blessé de dernière minute lors d'un match avec son club l'Olympique de Marseille. Le Maroc pourra néanmoins compter sur le Parisien Hakimi, toujours prêt à délivrer des centres chirurgicaux pour ses partenaires et à faire parler sa vitesse. Leur premier match aura lieu mercredi à 11 heures contre la Croatie.

Le Cameroun et ses stars

C'est enfin la dernière équipe francophone d'Afrique. Le Cameroun et son collectif de noms bien connus des championnat européens espère reproduire sa belle et meilleure performance en Coupe du monde : c'était un quart de finale en 1990. 43e au classement FIFA, les Lions indomptables auront fort à faire notamment avec le Brésil dans le groupe F. Dans le groupe "de la mort", le Cameroun affrontera également la Serbie et la Suisse.

Sortir des poules relèverait donc d'un exploit pour cette sélection mais rien ne fait peur à Choupo-Moting et ses coéquipiers. D'ailleurs, l'ancienne star Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération de football du Cameroun voit même le pays "remporter la compétition". Après tout, rien n'est impossible dans le football, alors autant y croire !