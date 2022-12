Coupe du monde 2022 : ces supporters français qui ont décidé d'aller voir la finale au Qatar

Alors qu'ils affronteront l'Argentine cet après-midi à 16 heures, les Bleus pourront compter sur le soutien de 6.000 supporteurs français dans le stade. Des chanceux qui seront dans les tribunes à Doha. Certains ont décollé ce samedi soir pour une arrivée très tôt ce dimanche matin. Un voyage tout compris pour la modique somme de 2.500 € auquel ces fans de l'équipe de France n'ont pas pu résister. Europe 1 les a rencontrés à l'aéroport.

"C'est à vivre une fois dans sa vie"

Le hall de l'aéroport Charles de Gaulle grouille de supporteurs de l'équipe de France surexcités, vêtus d'écharpes bleu, blanc, rouge, armés de drapeaux. En voyant l'affiche de cette finale, Renault n'a pas pu résister. "J'ai décidé d'y aller sur un coup de tête, il y a 48 heures. C'est à vivre une fois dans sa vie, donc il faut le faire maintenant, sinon on ne le fera jamais", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

>> Retrouvez le Journal de la Coupe du monde 2022 tous les jours sur Europe 1, radio officielle

Ce sont 1.000 fans qui embarquent pour ce voyage express de 48 heures au Qatar. Dans leur sac à dos tricolores, on ne trouve donc que les essentiels. "Un chargeur, une brosse à dents et c'est réglé", sourit l'un d'entre eux, alors qu'un autre a apporté "toute la panoplie du supporteur : déguisements, craies, etc. Et le maillot de la coupe du monde. Je l'avais il y a quatre ans, j'étais obligé de l'emmener. Pour l'instant, il m'a porté chance."

Bonne ambiance garantie

C'est avant tout leur optimisme que ces supporters emportent dans leurs valises. Pour eux, la victoire ne fait aucun doute. "On va faire le voyage, on ne dort pas, on dort dans l'avion. Repartir à 1 heure du matin lundi pour une défaite ? Non, ce n'est pas possible. On va ramener la troisième étoile parce que la France est la meilleure nation depuis 25 ans. Et elle gagne toujours", affirment-ils.

Il est désormais l'heure d'embarquer pour le Qatar : "on se donne rendez-vous lundi avec trois étoiles", assure l'un des supporters.