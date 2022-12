Coupe du monde 2022 : à Doha, les Argentins rêvent de voir Messi soulever la coupe face aux Bleus

J-1 avant la finale de la Coupe du monde qui opposera la France et l'Argentine. Ils ne seront que 6.000 Tricolores dimanche dans les tribunes du stade de Lusail, au Qatar, face à des milliers d'Argentins. À la veille de la finale du Mondial entre les Bleus et l'Albiceleste, les dernières places s'arrachent et les supporteurs s'apprêtent à vivre les derniers frissons de la compétition après avoir fait des heures de vol pour venir jusqu'au Qatar. Les très bruyants et passionnés argentins sont prêts à donner de la voix.

"Un investissement du cœur"

La soixantaine souriante, bob aux couleurs de l'Argentine sur la tête, Tristan déambule dans les rues écrasées de soleil du souk de Doha. Il vient d'arriver de Patagonie, au sud de l'Argentine, à 15.000 kilomètres d'ici. Après deux escales et un voyage interminable. "Ça a duré pratiquement deux jours", explique-t-il.

Le voyage d'une vie ou presque : 6.000 dollars. Un montant énorme pour un pays en plein marasme économique. Mais Tristan ne s'est pas posé la question une seule seconde. "C'est un investissement, un investissement du cœur et de l'émotion", sourit-il.

"J'espère que notre Messi nous permettra d'être meilleurs"

Car cette finale pourrait être le dernier match de Lionel Messi sous le maillot argentin. Le génial numéro 10, le successeur de Maradona, enfin prophète en son pays pour une première victoire en Coupe du monde. "Il a été un seigneur dans sa conduite, son professionnalisme. Nous sommes très fiers qu'il fasse partie de notre sélection. Il est un exemple. La France a une grande équipe, mais j'espère que le génie de notre Messi nous permettra d'être meilleurs."

>> Retrouvez le Journal de la Coupe du monde 2022 tous les jours sur Europe 1, radio officielle

Avant de partir, Tristan pronostique le score de la finale dans un dernier clin d'œil : 2-1 pour l'Argentine, avec évidemment un but de Messi.