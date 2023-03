Coupe de France : OM-Annecy, la «pire défaite» de la carrière d'Alexis Sanchez

L'attaquant chilien de Marseille Alexis Sanchez a estimé vendredi que la défaite concédée mercredi face à Annecy (L2) en quarts de finale de Coupe de France était "la pire de (sa) carrière". "Ça a été une défaite dure pour chaque joueur et notamment pour moi. C'est la pire de ma carrière, je pense. Après avoir battu Paris, perdre celui-là, on l'a tous mal vécu et on est très tristes", a déclaré le Chilien en conférence de presse.

"Je demande pardon aux supporters"

Après avoir éliminé le Paris SG (2-1) en huitièmes de finale, Marseille est tombé mercredi aux tirs au but (2-2, t.a.b. 6-7) contre Annecy, devant près de 65.000 spectateurs au Stade Vélodrome. "Je demande pardon aux supporters. Je suis là depuis six ou sept mois et je sais qu'ils sont incroyables. Il y a des enfants qui nous attendent après les entraînements, qui comptent sur nous", a-t-il regretté.

"Même quand tu joues contre une équipe de deuxième, troisième ou quatrième division, tu dois être concentré à 100%. Maintenant, la seule solution est de se relever en donnant tout dimanche", a ajouté l'ancien attaquant de Barcelone et Arsenal. Dimanche, l'OM, 2e de Ligue 1, a un déplacement compliqué à Rennes, 4e au classement. "L'équipe est énervée et la seule solution est de gagner dimanche, contre un rival difficile. On doit faire un gros match, en étant concentrés à 100% pour montrer quel grand groupe on est", a expliqué Sanchez. "On doit y aller avec la bonne mentalité, jouer à 200% et rester concentrés 90 minutes. C'est la seule façon de rendre la joie aux supporters et de nous faire pardonner", a-t-il conclu.