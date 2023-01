Coupe de France : Lille élimine Troyes (2-0) et se qualifie pour les 16e de finale

Lille s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après son succès mérité face à Troyes (2-0), dimanche à l'issue d'une rencontre maîtrisée. Le Losc l'a emporté grâce à des buts de ses attaquants Jonathan David (15e) et Mohamed Bayo (69e), mais a une nouvelle fois manqué d'efficacité.

Les Nordistes ont toutefois réussi à assurer l'essentiel en décrochant leur billet pour le prochain tour, prévu dans deux semaines et où ils recevront Pau (L2). L'Estac, qui présentait un onze de départ très remanié à trois jours de la réception de Marseille en Ligue 1, n'a jamais semblé en mesure de créer la surprise.

Les Dogues dominateurs

Dès le début de la rencontre, les Dogues ont confisqué le ballon et se sont procurés plusieurs situations, à l'image d'une frappe de Carlos Baleba juste à côté (11e). David, le meilleur buteur lillois, n'a pas laissé passer sa chance : servi dans la surface par Adam Ounas, le Canadien a marqué d'une frappe croisée (1-0, 15e).

Troyes a réagi, mais la tête d'Iké Ugbo a été repoussée par le gardien nordiste Lucas Chevalier, vigilant sur sa ligne de but (23e). Son homologue troyen a lui aussi été très sollicité et a longtemps repoussé l'échéance, notamment sur des tentatives de David (29e) et Ounas (38e).

Comme lundi face à Reims en championnat (1-1), le Losc s'est créé un nombre incalculable d'occasions mais a manqué de réalisme et a longtemps été sous la menace d'une égalisation troyenne, qui a failli intervenir sur un contre avec un tir juste à ôté du jeune Suédois Amar Fatah (57e).

Finalement, Bayo, entré peu avant, a mis les Dogues à l'abri en marquant d'une frappe croisée dans la surface (69e).