Coupe de France : le nouveau coach de l'AS Monaco va faire ses débuts contre Reims

La rencontre sera scrutée de près par les supporters du club de la Principauté. Contre Reims en 32e de finale de Coupe de France, Robert Moreno, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, va effectuer ses grands débuts après le limogeage de Leonardo Jardim. Après un début de saison compliqué, une victoire serait importante pour relancer un club dont la politique est de plus en plus illisible.

Car si Monaco est célèbre pour son casino, son équipe de foot lui fait de l'ombre ces temps-ci. Le sulfureux président russe Rybolovlev agace de plus en plus en haut lieu, tandis que les joueurs, 74 sous contrat, valsent comme des jetons. Et à la fin, c'est Leonardo Jardim qui rafle la mise. Licencié pour la deuxième fois en un an, le technicien aurait empoché en tout 15 millions d'euros d'indemnités.

"Nous voulons débuter avec une victoire"

C'est dans ce contexte nébuleux qu'a débarqué Roberto Moreno, éphémère sélectionneur espagnol, jeune, sans grande expérience, mais très impatient. "Pour moi, c'est spécial, ainsi que pour le staff", explique-t-il. "Nous voulons débuter avec une victoire. Ça serait bon pour nous, pour l'équipe".

Et pour son baptême princier, l'ambitieux Moreno est servi. Reims est l'équipe piège par excellence pour une équipe qui se veut offensive. En Ligue 1, les Monégasques devront ensuite s'attaquer deux fois au PSG les 12 et 15 janvier.