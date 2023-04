Coupe de France : le FC Annecy rêve de la finale

Qui de Toulouse ou d'Annecy rejoindra Nantes en finale de la Coupe de France le 29 avril prochain au Stade de France ? Réponse ce jeudi soir. Annecy est l'invité surprise de ce dernier carré. Les Hauts-Savoyards, pensionnaires de Ligue 2 dont ils sont l'un des plus petits budgets, ont en effet créé la sensation en quarts de finale en éliminant l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome.

Ils rêvent ce soir de faire tomber un deuxième club de Ligue 1, Toulouse. Le petit stade d'Annecy, 13.500 places, affichera complet pour l'occasion avec le soutien de toute une ville.

Un aboutissement

À 90 minutes du Stade de France, les supporters du FC Annecy, comme Patrice, rêvent tout haut d'une finale de Coupe, qui serait tout simplement la première de l'histoire du club. "Pour nous, c'est l'aboutissement de cette équipe. On sent les joueurs très motivés et très enthousiastes. On croit en l'impossible et ce stade de France, on veut y aller !", explique Patrice au micro d'Europe 1.

13.500 spectateurs et match à guichets fermés

C''est toute une ville et même toute une région qui pousse derrière le FC Annecy. Un club promu en Ligue 2 cette année, qui jouait encore en quatrième division il y a trois ans. L'obstination et le travail ont payé explique Christiane Levet, supportrice historique du club : "Les joueurs sont solidaires entre eux. Tout le monde défend, même les attaquants reviennent défendre. Ils sont déterminés. Comme des Hauts-Savoyards. Les Hauts-Savoyards, quand ils ont quelque chose en tête, ils y arrivent ! Ils ont la tête dure, on peut dire ça ! Quand ils sont motivés, ils vont jusqu'au bout. Donc on y croit !"

Ces supporters seront présents dans les tribunes bondées du parc des Sports ce jeudi soir. 13.500 spectateurs et match à guichets fermés alors que le club a reçu ces derniers jours près de 40.000 demandes de billets.