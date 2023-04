Coupe de France : le défi fou de ces deux fans du FC Nantes

Un défi fou entre amis. Kevin Le Ménaheze et Joris Rocher, deux supporters du FC Nantes, ont décidé de rejoindre Paris en vélo en partant de Nantes. Sur les routes départementales près de Saumur, Kevin Le Ménaheze et Joris Rocher ne passent pas inaperçus. Les deux cyclistes ont revêtu la parfaite panoplie du supporter du FC Nantes du maillot en passant par le vélo jusqu'aux casques. Tout est jaune aux couleurs du club, même la mascotte, un nounours calé dans le porte-bagages. Les deux trentenaires, amis dans la vie, souhaitent allier sport et camaraderie.

Un semi-marathon dans la capitale

"On aime se lancer des défis, mettre un peu l'ambiance. Et une fois que l'on a vu que Nantes était en finale de la Coupe de France, on a dit qu'on y allait. Mais Joris a dit qu'on allait y aller, mais pas comme d'habitude. Et du coup, on y va à vélo", rapporte Kévin.

Les deux Nantais dorment chez l'habitant et sont encouragés sur la route. "On a toujours du monde qui s'arrête, qui klaxonnent", ajoute le Nantais. Et à leur arrivée à Paris, Kevin et Joris laisseront leur vélo. "Du coup, on va faire un tour dans Paris via la Tour Eiffel jusqu'au Stade de France. En course à pied cette fois-ci où l'idée, c'est de faire un semi-marathon", témoigne Joris. Une fois le match terminé, ils prévoient de rentrer à Nantes. À vélo, bien sûr, et pourquoi pas avec la coupe.