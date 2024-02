Coupe de France : «C'est de la fierté», la petite équipe du Puy Foot 43 rencontre Rennes ce jeudi

La Coupe de France continue et le Petit Poucet de la compétition affronte le Stade Rennais ce jeudi soir. Le pensionnaire de Nationale 2 va tenter de créer la surprise contre le 7ᵉ de Ligue 1, en quarts de finale de la compétition. Une première dans l’Histoire pour ce modeste club de National 2. À l’entraînement, sur la pelouse du stade, les jeunes joueurs du club sont attentifs et enchaînent les exercices. À 24 ans, Bryan Adinany, l'attaquant, croit à la victoire.

"On sait que la marche va être très élevée. Mais on n'y va pas juste pour faire acte de présence, on y va pour gagner, ça, c'est sûr", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Dès la première occasion, je vais essayer de les mettre le plus en difficulté possible", poursuit le footballeur. Dans les rues du centre-ville, les maillots et les ballons bleu et blanc aux couleurs du club habillent les vitrines des magasins. Depuis l’annonce du lieu du match au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, les supporters s’organisent et louent des bus pour se rendre au stade.

"C'est mon club de cœur"

"En une heure, le car était rempli", souligne l'un des organisateurs. Il faut dire que l'engouement est fort. Près de 28.000 tickets ont déjà été vendus pour assister à la rencontre. "Peu de clubs l'ont fait. On a la chance de vivre ça au moins une fois dans notre vie. C'est de la joie, C'est de la fierté. C'est mon club de cœur", se félicite un supporteur. "On aura plus de voix à la fin", prédit-il. Toute la Haute-Loire sera derrière ces jeunes joueurs. De nombreux petits clubs sportifs du département seront présents pour les soutenir.