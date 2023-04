Coupe de France : 66 ans après, les supporters toulousains rêvent d’un nouveau sacre

Pour la première fois depuis 1957 et sa dernière victoire en Coupe de France, le Toulouse Football Club rêve d’un exploit. Sacha sera au Stade de France demain soir avec son papa pour la finale entre Toulouse et le FC Nantes, ils font l'aller-retour en voiture pour cet événement : "Cette finale, c'est dans le cœur, c'est la joie. Ils vont gagner", déclare-t-il. Martin a fait quelques achats avant de partir : "C'est le t-shirt le Capitole à la capitale. C'est historique. Ça va être incroyable".

200 supporters au Stadium de Toulouse

Hier, 200 supporters se sont réunis au Stadium de Toulouse pour assister à l'entraînement et accompagner le départ des joueurs vers Paris. Au milieu des fumigènes et des feux d'artifices, Damien et Valentin n'en reviennent pas : "C'est une dinguerie, vous n'imaginez pas, on attend ça depuis tellement longtemps. C'est entièrement mérité, il y a tant d'efforts, on a tant souffert, vous n'imaginez pas. Là ça va être le feu et puis même si on perd, on aura vécu une finale au Stade de France, bordel", rapporte Damien.

>> LIRE ÉGALEMENT - Finale de la Coupe de France : Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse du stade

51 bus affrétés

"On est à 90 minutes de gagner un trophée, ça fait longtemps donc ouais ça fait du bien. C'est quelque chose de fou", ajoute Valentin. Les deux jeunes hommes vont prendre place dans l'un des 51 bus affrétés par les clubs de supporters. Pour les autres, un écran géant sera installé Place du Capitole, d’ailleurs le Capitole porte déjà les couleurs blanches et violettes du TFC. Le rugby ne sera pas oublié, ce samedi, puisque la demi-finale de Champions Cup, entre Leinster et Toulouse, sera, elle aussi, retransmise sur l'écran géant quelques heures avant.