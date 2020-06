Coronavirus : réouverture des stades le 11 juillet, avec 5.000 spectateurs maximum

Les stades et hippodromes en France, fermés en raison de la pandémie de coronavirus, rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5.000 spectateurs, et les sports collectifs pourront reprendre dès lundi, a annoncé Matignon dans la nuit de vendredi à samedi. Cette "jauge maximale de 5.000 personnes pour les grands événements, les stades et salles de spectacle" restera en vigueur en principe jusqu'au 1er septembre. Mais "un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août", a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Reprise des sports collectifs, pas des sports de combat

Le gouvernement a par ailleurs autorisé la reprise des activités de sports collectifs à partir de lundi "avec des mesures de prévention adaptées" contre l"épidémie de Covid-19. Les sports de combat restent en revanche interdits. Ces nouvelles mesures ont été décidées au cours d'un Conseil de défense et de sécurité nationale réuni vendredi sous l'autorité du président Emmanuel Macron. Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé Olivier Véran a noté que les indicateurs de suivi de l'épidémie "restent globalement bien orientés" mais que "la vigilance reste toutefois forte".

La France a enregistré 14 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 29.617, selon le bilan publié vendredi par la Direction générale de la santé (DGS). Le nombre de patients du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser.