Convoqué pour l'Euro, le lyonnais Léo Dubois fait part de sa "fierté"

INTERVIEW

Avec seulement sept sélections au compteur, Léo Dubois est encore loin de faire partie des cadres de l'équipe de France. Mais le latéral de l'Olympique lyonnais, âgé de 26 ans, a peu à peu su se faire une place au sein du groupe au point d'être convoqué par Didier Deschamps parmi les 26 joueurs sélectionnés pour le prochain Euro. Sur Europe 1, il fait part de sa "fierté".

"Pouvoir représenter son pays sur une compétition internationale comme celle-ci, c'est juste énorme", réagit-il. Et d'ajouter : "C'est un rêve d'enfant qui se réalise, parce que quand j'ai commencé le football, j'idéalisais l'équipe de France."

"J'espère qu'on ira au bout"

L'ancien joueur du FC Nantes a assisté à l'annonce de la liste avec ses proches. "J'étais chez moi avec ma famille et mon représentant... J'ai vu aussi beaucoup d'émotions et de fierté dans les yeux de tout le monde, et ça, c'est d'autant plus de joie pour moi", raconte Léo Dubois.

Interrogé sur ses ambitions pour le championnat d'Europe, Léo Dubois assure qu'il y a beaucoup d'ambition dans le groupe". "J'espère qu'on ira au bout de cette compétition", confie-t-il, se réjouissant de la sélection surprise de Karim Benzema. "C'est un joueur de classe mondiale, qui a gagné énormément de titres et qui a énormément d'expérience qu'il va pouvoir apporter au groupe", assure-t-il. "Pouvoir retrouver ce style de joueur pour une grosse compétition ne peut être que bénéfique."