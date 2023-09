Chants homophobes contre l'OM : le PSG et quatre joueurs convoqués par la LFP

Le Paris SG et ses joueurs Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa sont convoqués par la commission de discipline de la LFP, a annoncé cette dernière mercredi, après des chants homophobes entonnés lors de PSG-OM dimanche. Le club parisien et ses quatre joueurs seront entendus lors de la prochaine séance de la commission, jeudi 5 octobre.

Une célébration insultante

Lundi, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Olivier Klein, avait relayé une vidéo d'une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l'encontre des joueurs de l'équipe marseillaise, se disant "très choqué" et réclamant des "sanctions".

Quatre joueurs parisiens, les internationaux français Kolo Muani, Dembélé et Kurzawa ainsi que l'international marocain Hakimi, ont été filmés en train d'entonner un chant insultant envers les Marseillais lors de la célébration de groupe dimanche soir devant la tribune Auteuil, après leur victoire 4-0. Le PSG avait indiqué que le club "condamne toutes les formes de discrimination, notamment l'homophobie, et tient à rappeler qu'elles n'ont leur place ni dans les stades, ni dans la société".